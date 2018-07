Românii pot scoate de pe card până la 200 de lei prin POS-urile din magazine POS-urile din magazine pot functiona ca niste bancomate, doar ca suma retrasa nu poate fi mai mare de 200 de lei. De astazi se aplica legea care-i obliga pe comercianti sa ofere aceasta facilitate, insa multe firme nu au mijloace moderne de plata. Legea prin care institutiile publice si comerciantii, cu cifra de afaceri de peste 10.000 de euro, sunt obligati sa aiba pos-uri a fost adoptata anul trecut. Comerciantii au avut insa alte 6 luni la dispozitie sa faca rost de dispozitive (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

