Stiri pe aceeasi tema

- Primariile vor putea acorda ajutoare pentru plata serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si scuti populatia de de plata colectarii, transportului, epurarii si evacuarii apei pluviale conform Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.…

- Presedintele Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, potrivit careia costurile generate de colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor pluviale vor fi suportate de utilizatorii serviciului,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, potrivit careia costurile generate de colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor pluviale vor fi suportate de utilizatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, potrivit careia costurile generate de colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor pluviale vor fi suportate de utilizatorii…

- Legea adoptata de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 4 iulie, mai stabileste ca, prin exceptie, autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale pot adopta hotarari pentru scutirea populatiei de la plata colectarii, transportului, epurarii si evacuarii apei pluviale,…

- Deputatul PSD Violeta Raduț, vot favorabil pentru inițiativa legislativa privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni in Politic / on 26/07/2018 at 13:35 / In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat, in ședința de joi, 5 iulie, Proiectul de lege 350/2017 pentru modificarea…

- Chiar inaintea Rusaliilor, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial o Hotarare (nr. 354/2018) care aduce ample modificari la normele de aplicare a Codului fiscal, adoptate prin HG nr. 1/2016, cu modificari ulterioare. Reamintim ca in perioada ianuarie-mai 2018, Codul Fiscal a fost modificat deja de…

- Familiile sau persoanele singure cu venituri mici ar putea primi un ajutor lunar din partea autoritaților locale pentru plata serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform unui proiect de act normativ publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP)…