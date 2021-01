Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul alimentației mondiale a fost pus in discuție odata cu creștrea vertiginoase a populației. Una dintre soluțiile luat in considerare a fost consumul insectelor insa pana acu Europa a fost reticenta. Viermele de faina a devenit prima insecta declarata sigura pentru a fi mancata de om, a anunțat…

- Comisia Europeana a publicat vineri Raportul anual privind mobilitatea intracomunitara a fortei de munca, in care se arata ca aproape jumatate (46%) dintre toate persoanele cu varsta activa din UE care au plecat la munca in alte tari isi au resedinta in Germania sau Marea Britanie, si inca 28% in…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- ​Acum jumatate de secol, peste o suta de orașe europene erau legate printr-o rețea de trenuri rapide și prestigioase, cu aer condiționat, cu bucatari la bord, cu uși electrice și doar cu vagoane de clasa 1. Trenurile Trans - Europ - Express au schimbat modul în care se calatorea pe calea ferata…