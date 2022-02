Romanii pot sa investeasca, incepand de luni, 7 februarie, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi anuale de 4,50%, 5% și 5,35%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata, dupa cum a anunțat Ministerul Finanțelor. Acestea pot fi cumparate online, intre 07 – 24 februarie 2022, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Operațiunile ce se pot realiza online sunt deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectata, subscriere titluri de stat TEZAUR și virament…