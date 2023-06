Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-au imbulzit sa cumpere actiuni la Hidroelectrica inainte de lansarea oficiala pe Bursa de Valori Bucuresti. Pachetul pus la dispozitia persoanelor fizice s-a epuizat in mai putin de o saptamana.

- A inceput cea mai mare vanzare de acțiuni de la bursa romaneasca. De vineri, romanii pot sa cumpere acțiuni la compania de stat Hidroelectrica odata cu lansarea ofertei publice pentru listarea companiei. Citește și: A murit fostul director al SRI, Costin Georgescu Sunt acțiuni deținute de Fondul Proprietatea…

- Cu o cifra de afaceri de 9,12 miliarde de lei si un profit de 4 miliarde de lei in 2022, Hidrolectrica este una dintre cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est si este cel mai mare producator de energie electrica din regiune. Compania este furnizor de electricitate pentru sute de mii…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul celei mai mari listari din istoria Bursei din Romania și una dintre cele mai mari din Europa, de anul acesta. Investitorii instituționali și cei de retail vor putea cumpara 78.007.110 acțiuni la un preț intre 94 și 112 lei, anunța un…

- Actiunile Fondului Proprietatea (simbol bursier FP), actionar cu aproximativ 20% la producatorul de energie electrica Hidroelectrica, au fost suspendate joi de la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti ca urmare a unei solicitari din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Potrivit…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- Executivul discuta cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Bursa de Valori București (BVB) și Depozitarul Central (DC) masuri menite sa le faciliteze așa-numiților ″cuponari″, persoanele ″improprietarite″ cu acțiuni la companii care au ajuns sa fie listate pe piața de capital dupa programul…