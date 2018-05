Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul GDPR (general data protection regulation) se va aplica in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018. Acesta aduce modificari substanțiale in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personale ale persoanelor vizate. Asociatia pentru bune practici…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca in calitate de parlamentar sustine proiectul de lege prin care se propune o pedeapsa de doi ani de inchisoare in cazul celor care nu respecta sanctiunea de a efectua munca in folosul comunitatii, conform Agerpres. "Este o initiativa pe care o sustin…

- Din 20 mai, cumparatorii masinilor la mana a doua vor fi amendati daca nu anunta tranzactiile in 90 de zile. In cazurile in care se schimba proprietarul unei masini, Codul rutier va stabili o perioada mai mare in care noul proprietar sa fie obligat sa notifice autoritatilor tranzactia. In caz contrar,…

- Codul numeric personal al fiecaruia ascunde un secret. Acesta este format din 13 cifre – primele șapte reprezinta datele tale de identificare, iar urmatoarele sase sunt cifre unice. Ultima cifra din CNP este speciala. Iata ce spune despre fiecare dintre noi. 1 – Esti o persoana…

- Senatorul PNL Carmen HARAU a criticat in termeni foarte duri modul in care alianța PSD-ALDE și-a anexat aproape toate instituțiile publice, definite prin lege ca instituții autonome și independente, intre acestea aflandu-se și Avocatul Poporului, instituție fundamentala in orice democrație: …

- Parlamentarii propun reducerea cotei TVA la 9%, incepand din 2019, pentru toate utilitațile, precum servicii de canalizare și salubritate, livrarea de electricitate și gaze naturale, dar și pentru producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica in sistem centralizat. In acest sens,…