Romanii au dreptul sa ceara compensații de pana la 600 de euro pentru un zbor anulat. Anunțul a fost facut de președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, in contextul investigațiilor incepute la companiile aeriene. Pana in acest moment sunt 500 de solicitari referitoare la serviciile Wizz Air și 114 la Ryan Air.