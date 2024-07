Românii pot primi banii înapoi, dacă cer bonurile de cumpărături Romanii pot primi banii inapoi Romanii care cer bonul fiscal la anumite servicii și magazine, precum coafor, service auto sau magazine de cartier, ar putea primi reduceri de taxe, și chiar și sume de bani inapoi, transmite Antena 3 . Prin aceasta masura, statul iși dorește sa elimine evaziunea uriașa din aceste domenii. Anunțul a facut chiar de ministrul Marcel Boloș, la Observator. Potrivit acestuia, sistemul, care este numit și credit fiscal, este in pregatire la Ministerul Finanțelor. „Un fel de deduceri pe care le-ar avea contribuabilul persoana fizica, daca ar aduce bonuri dintr-o zona de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

