Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului din Israel invita romanii sa lase un mesaj online ce va fi mai apoi depus la Zidul Plangerii din Ierusalim. Fie ca locuiesc in țara sau in afara țarii, romanii pot completa un formular electronic. Mesajele trimise vor fi printate și puse in Zid chiar de echipa ministerului, anunța…

- Ministerul Turismului din Israel invita romanii sa lase online un mesaj ce va fi apoi depus la Zidul Plangerii din Ierusalim. Romanii de pretutindeni, fie ca locuiesc in țara sau in afara țarii, pot completa un formular online. Mesajele vor fi printate și puse in Zid chiar de echipa ministerului. Intregul…

- La 31 decembrie 2020 se incheie perioada de tranzitie post-Brexit, fiind ultimele zile de negocieri purtate de Comisia Europeana si Marea Britanie. Am stat de vorba cu Victor Ionescu, acesta coordonand pentru cativa ani domeniul Brexit din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni MRP, fiind…

- Asociatia Romanilor din Italia, trimite catre toti factorii politici de decizie din tara o scrisoare publica, prin care se cere reanfiintarea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, precum si alte masuri care ar sprijini romanii de pretutindeni.-Inca de la preluarea primului mandat, ați adus in…

- Aproape jumatate dintre romanii (48%) care muncesc de acasa apreciaza faptul ca nu mai petrec timp in trafic, insa, pe de alta parte, mai bine de un sfert dintre ei (26%) spun ca starea lor emotionala s-a inrautatit, reiese din datele unui studiu de specialitate, publicat luni, relateaza Agerpres. Conform…

- Record absolut in comertul online de Black Friday 2020, arata datele retailerului online eMag, care a inregistrat in acest an comenzi de 585,7 milioane de lei, cu 17% peste anul trecut si de 17 ori mai mult ca acum 10 ani. Romanii s-au inghesuit la cumparaturi din primele secunde, arata retailerul,…

- Romanii din diaspora primesc din ce in ce mai multe pachete de acasa. Din cauza restricțiilor de calatorie cauzate de pandemia cu noul coronavirus, mulți romani din strainatate nu s-au mai intors acasa de sarbatori. Numarul coletelor trimise de romani in strainatate a crescut, anul acesta, cu 35%. Coletaria.ro…

- Romanii din nordul Italiei vor avea o noua biserica, in apropiere de orașul Padova. Preasfințitul Parinte Atanasie de Bogdania a oficiat sambata slujba de punere a pietrei de temelie, potrivit basilica.ro.Biserica este construita in localitatea Limena (Padova de Nord) și va fi inchinata Sfantului…