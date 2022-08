Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot investi, incepand de luni, 8 august, in titlurile de stat Tezaur, cu maturitate de un an si dobanda anuala de 8,25-, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. In luna iulie, persoanele fizice au investit…

- Titlurile de stat pot fi cumparate: – Intre 04 – 26 iulie 2022 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectata, subscriere titluri…

