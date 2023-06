”Incepand de miercuri, 21 iunie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani cu dobanzi anuale de 6,50% si, respectiv, 7,30%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta ministeriul. Dobanda este anuala, platibila la termenele prevazute in prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise in cadrul Programului Tezaur sunt transferabile si se pot rascumpara in avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri in cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anularii subscrierilor deja…