Romanii pot intra in Bulgaria fara sa fie nevoiți sa prezinte un test RT-PCR negativ, test antigen, certificat de vaccinare sau care sa ateste ca au trecut prin boala, informeaza Radio Bulgaria, citand un ordin al ministrului Sanatații. Aceste prevederi au intrat in vigoare de joi, 27 mai. Acelasi ordin impune o interdictie temporara pentru […]