Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sosesc din Romania pot intra in Bulgaria fara a fi obligate sa prezinte alte documente, cu exceptia documentelor de calatorie - carte de identitate sau pasaport, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

- In curand romanii se vor putea pensiona, la cerere, la varsta de 70 de ani. Proiectul de lege urmeaza sa fie aprobat de Guvern. In ședința de miercuri a Guvernului urmeaza sa fie aprobat proiectul de lege care prevede posibilitatea de a iesi la pensie la varsta de 70 de ani. In plus, proiectul de lege…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritațile cipriote au revizuit condițiile de intrare in Cipru pentru persoanele care vin din Romania. Noile masuri se aplica de astazi, 27 mai, a anunțat MAE.Dupa ce Romania a fost inclusa de Cipru in categoria statelor cu risc mediu de infectare, persoanele…

- Ministerul Tineretului și Sportului(MTS) și Ministerul Sanatații (MS) au aprobat revenirea suporterilor pe stadioanele din Romania, care vor putea sa fie umplute pana la un procent de 25%. Joi, reprezentanții Federației Romane de Fotbal (FRF) au publicat protocolul pe care fanii trebuie sa-l respecte…

- Italia renunța la carantina obligatorie impusa celor care vin din Romania și din toate statele Uniunii Europene, dar și celor care sosesc din Marea Britanie sau Israel. Noua reglementare va intra in vigoare de luni, 17 mai, insa cei care vor intra in Italia vor trebui sa prezinta un test COVID-19 negativ.…

- Masura este luata la Arad, unde se constanta ca exista un adevarat turism de vaccinare, iar romanii care muncesc in vestul Europei sau chiar cetațeni straini vin in județ doar pentru a se vaccina și apoi se intorc in țarile in care muncesc. Masura este luata de catre Prefectura Arad și Direcția de Sanatate…

- Premierul Florin Citu a anunțat, luni, intr-o conferința de presa ca maratonul vaccinarii de la București este un succes și este optimist in privința atingerii obiectivului de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie.„Avem peste 20.000 de persoane vaccinate la maraton, ceea ce arata dorinta…

- Bulgaria are noi condiții de intrare in țara, incepand din 1 mai. Țara vecina primește persoanele vaccinate daca au facut rapelul cu cel puțin 14 zile inainte de calatorie și persoanele nevaccinate daca au un test negativ facut in ultimele trei zile. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca…