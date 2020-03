Românii pot fi urmăriți prin telefon pentru a opri răspândirea coronavirusului Romanii pot fi urmariți prin telefon pentru a opri raspandirea coronavirusului Romanii vor putea fi localizați prin propriul telefon pe toata perioada crizei, pentru a se urmari modul in care se raspandește virusul. Masura a fost aprobata de Comisia Europeana dupa ce s-a constatat ca oamenii au incalcat restricțiile impuse de guvernele statelor europene. Datele insa vor fi anonime. Operatorii de telefonie mobila vor oferi statului datele de localizare ale clientilor pentru a opri raspandirea coronavirusului. Bilantul imbolnavirilor cu coronavirus a ajuns vineri la 1.292 de cazuri, dupa ce in ultimele… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

