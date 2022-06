Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.74/2022 se acorda o singura data, in luna iulie, acelor beneficiari ai caror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2.000 de lei, precizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, intr-un comunicat postat miercuri pe pagina sa de Facebook. Conform sursei…

- Dosarele persoanelor cu dizabilitati vor fi centralizate intr-un sistem informatic de management al cazurilor, iar acest lucru va permite accesarea online a documentelor si afisarea locurilor disponibile in centrele rezidentiale si nerezidentiale, a anuntat, joi, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale…

- Marius Budai a anunțat ca delegația sindicaliștilor de la Confederația Meridian va fi primita dupa ce va semna, alaturi de omologul sau italian, Andrea Orlando, a Memorandumului de intelegere privind colaborarea si schimbul de informatii in domeniul inspectiei muncii intre Ministerul Muncii si Solidaritatii…