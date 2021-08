Veniturile obtinute din investirea in oferta de economisire lansata de Ministerul Finantelor sunt neimpozabile. ”Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,25%, 3,75% si 4,15%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, a informat ministerul. Titlurile de stat pot fi cumparate: intre 1 – 28 septembrie de la unitatile Trezoreriei Statului si intre 01 – 27 septembrie 2021 pentru mediul urban si 1 – 24 septembrie 2021 pentru mediul…