- Astazi, 26 mai a.c. membrii Camerei Deputaților au aprobat Ordonanța de Urgența 163/2020, care stabilește cadrul legal pentru completarea stagiului Post-ul Romanii iși pot cumpara pana la șase ani de vechime. Ce cuprinde actul normativ adoptat de deputați apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O ordonanța de urgența adoptata miercuri in Parlament le ofera romanilor posibilitate sa cumpere pana la 6 ani de vechime pentru pensie. Astfel, OUG stabileste cadrul legal pentru completarea de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii.

- Cei carora le lipsesc ani de vechime la pensie ii pot cumpara platind contribuțiile care s-ar fi incasat in fiecare luna. Ordonanța de urgența care stabileste cadrul legal pentru completarea de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii a…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, cu 207 voturi ‘pentru’ și 103 voturi ‘contra’, proiectul de lege care prevede trecerea la soluționarea apelurilor in instanțe de catre completuri formate din 2 judecatori. Proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind…

- Programul “Rabla pentru electrocasnice” a fost modificat, iar voucherele aferente au fost calculate astfel incat sa nu depaseasca jumatate din pretul intreg al produsului electrocasnic si sa fie acordate in functie de eficienta energetica a fiecarui produs. Pana acum, in program erau acordate vouchere…

- Ordonanța de urgența prin care statul interzice accesul companiilor din China și Rusia la licitațiile publice pentru proiecte de infrastructura din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește ca la licitații vor putea participa doar operatori economici dintr-un stat membru…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a stabilit, joi, sa propuna Biroului permanent sanctionarea deputatului AUR Dan Tanasa cu avertisment scris, aceasta fiind cea mai grava sanctiune prevazuta de Regulament si de Statutul deputatilor si senatorilor. Liderii USR-PLUS Ionut Mosteanu si Silviu Dehelean…

- George Simion atrage din nou atenția cu o declarație ieșita din comun. Intr-un razboi al declarațiilor cu Ludovic Orban, Simion l-a acuzat pe președintele Camerei Deputaților ca bea in Parlament. Anterior, Orban a spus despre membrii AUR ca sunt “excentrici” și ca “mananca in sala de plen”, scrie G4Media.…