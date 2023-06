Românii pot cumpăra cu dobânzi avantajoase noi titluri Tezaur în iunie-iulie Ministerul Finanțelor a anunțat ca incepand din 21 iunie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur, cu maturitați de 1 și 3 ani. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. Dobanzile anuale pentru aceste titluri de stat sunt de 6,50% și, respectiv, 7,30% pentru perioada de 3 ani. Comparativ, emisiunea precedenta din mai-iunie, titlurile de stat Tezaur cu maturitați de 1 și 3 ani ofereau dobanzi anuale de 6,50%, respectiv 7,50%. „Titlurile de stat pot fi o alternativa foarte buna la depozitele bancare. Acestea sunt fara risc și veniturile nu se impoziteaza.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

