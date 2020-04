Romanii pot cere suspendarea platii ratelor. Normele de aplicare a ordonantei au aparut in Monitorul Oficial

Stiri pe aceeasi tema

- Bancile vor amâna plata ratelor pentru clienții afectați de criza provocata de raspândirea COVID-19. Normele de aplicare ale Ordonanței publicata saptamâna trecuta au fost publicate în Monitorul Oficial.14 lucruri pe care trebuie sa le reții:1. Suspendarea ratelor…

- Bancile vor amâna plata ratelor pentru toți clienții afectați de criza provocata de raspândirea COVID-19, în cazul populației fiind suficienta pentru aprobarea facilitații o declarație pe proprie raspundere ca au fost afectate veniturile fața de situația anterioara declanșarii situației…

- Guvernul a aprobat în ședința de joi normele metodologice de aplicare a OUG privind amânarea pâna la noi luni a plații ratelor bancare. În aceeași ședința, au fost modificate prin OUG schemele de garantare pentru IMM-uri, pentru a le pune în acord cu cerințele Comisiei…

- Ordonanța de Guvern privind suspendarea plații ratelor pe o perioada de pana la 9 luni a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial. Va fi rediscutata in ședința Executivului de astazi, deoarece Guvernul a primit mai multe semnale din partea clienților bancilor, persoane fizice și juridice.…

- ​​Ordonanța de Guvern privind suspendarea plații ratelor pe o perioada de pâna la 9 luni a fost retrasa de la publicarea în Monitorul Oficial. Contactat de HotNews.ro, Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului, a spus ca va fi rediscutata în ședința Executivului de astazi, de…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca, daca este nevoie, va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare a ratelor si dupa perioada starii de urgenta. El a mai spus ca normele de aplicare la ordonanta care suspenda plata ratelor la credite pe o perioada de noua luni vor fi…

- Guvernul a adoptat o ordonanța privind suspendarea ratelor la banca pana la 9 luni de zile, spune Ministrul Finanțelor Florin Cițu, intr-un comunicat de presa și intr-un nou clip video. De precizat ca, in acest moment, Ordonanța nu este publicata in Monitorul oficial.

- Asociațiile de consumatori critica modul in care se face amanarea ratelor: “Guvernul nu permite redresarea debitorului, ci il ajuta indirect sa ajunga in executare silita” Masurile Guvernului cu privire la amanarea ratelor la credite nu sprijina in mod real debitorii, acorda beneficii substantiale…