Românii pot afla printr-o simplă scanare toate informaţiile despre ouăle produse la Rojiştea Consumatorii romani pot afla, printr-o simpla scanare cu telefonul mobil, informatii detaliate despre ouale produse in ferma avicola Rojistea din judetul Dolj, din momentul ouatului si pana ce produsele ajung la raft, odata cu implementarea, in premiera in Romania, a tehnologiei blockchain pentru trasabilitate alimentara. "Am vrut sa facem altfel de pasi catre un produs sanatos si un produs transparent, astfel incat fiecare om sa vada cine suntem noi, ce suntem noi, ce este oul nostru si de ce este diferit. El este diferit pentru ca in primul rand in alimentatia gainii nu mai exista nimic modificat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

