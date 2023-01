Românii pleacă masiv spre occident – frontiera de vest, sufocată Sunt cozi uriașe la punctele de trecerea frontierei de la granița de vest a Romaniei. Romanii cu reședința și locuri de munca in Europa se intorc din vacanța de iarna petrecuta in țara și se pregatesc de reluarea activitații in occident. Timpii de așteptare la vamile Nadlac – autostrada, Nadlac vechi și Cenad ajung și la 3 ore. Aplicația Poliției de Frontiera arata 100 de minute timpul de așteptare la punctul de trecere de pe autostrada, dar aplicațiile de navigație indica timpi dubli. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

