Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme au scazut cu peste 21% in 2020, in Romania, inregistrand 125.000 de unitați. De asemenea, toți producatorii din topul celor mai vandute mașini noi au inregistrat scaderi. Dacia și modelul ei Logan raman și in 2020 pe primele locuri. Citește și: FOTO-VIDEO: Cum arata prima Dacia…

- O banca din Danemarca, tara cu cea mai lunga perioada in care dobanda de politica monetara a bancii centrale este negativa, a inceput sa ofere credite ipotecare pe 20 de ani cu dobanda fixa zero, transmite Bloomberg. Incepand de marti, clientii din Danemarca ai bancii Nordea Bank pot obtine…

- Romanii care au venit in țara de sarbatori au format cozi la granița, in punctul de trecere Nadlac II. Polițiștii de Frontiera au raportat ambuteiaje pe sensul de ieșire din Romania și solicita șoferilor sa foloseasca și alte puncte de trecere a graniței, relateaza Digi24. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Doua asociatii dintr-un mare oras din Romania au lansat o actiune prin care romanilor care s-au vaccinat anti-Covid li se ofera o reducere de 10% in unele restaurante din localitate, scrie Mediafax.

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi

- Ludovic Orban a vorbit la Jocuri de putere despre valul de crestere a numarului de cazuri de coronavirus."Nu a trecut inca primul val. Nu e corecta definirea \"valul 2\". Nu e vorba de un val 2. Ca sa fie un val 2, trebuie sa treaca primul val care inca nu a trecut. Ce se intampla in Romania e intr-o…

- Desi se considera persoane religioase si cred in Dumnezeu, romanii nu merg la biserica decat o data pe saptamana, ocazional sau doar la sarbatorile mari, potrivit primului barometru al vietii religioase din Romania

- Am vorbit cu primii romani care au votat la secțiile din cadrul Ambasadei Romaniei la Berlin. Pentru diaspora, scrutinul este organizat pe parcursul a doua zile, 5 și 6 decembrie. Alexandru a facut patru ore dus-intors ca sa voteze, iar Florin spune ca nu se mai intoarce in țara din cauza homofobiei,…