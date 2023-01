Românii plătesc facturi mari pentru murdăria energiei europene? De vreo 10-15 ani, mai ales Europa e curpinsa de un val al protestelor celor ce pun ”curațenia planetei” mai presus de supraviețuirea rasei umane. Pe scurt, activiștii inconștienți spun ca mai bine sa moara oamenii de foame și de frig decat sa dispara pinguinii cu labe late sau maimuțele cu guler roz. De acord […] Articolul Romanii platesc facturi mari pentru murdaria energiei europene? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

