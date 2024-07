Românii plătesc facturi mai mari la gaz, pentru că nu consumă destul Romanii platesc facturi mai mari ANRE a aprobat majorarea de la 1 iulie a tarifelor de distribuție pentru gaze, care aduce o marire a prețului final, din factura, achitat de toți consumatorii și pentru ca volumele de gaz consumate in Romania sunt in scadere. Volume mai mici de gaze transportate inseamna ca distribuitorii incaseaza mai puțin din taxele specifice, dar costurile le raman aceleași. Prin urmare, ca sa-și pastreze un flux constant al veniturilor, are nevoie ca tariful de distribuție sa creasca. Acest tarif este reglementat de catre ANRE, Autoritatea il stabilește pe baza datelor trimise… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

