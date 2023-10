Românii plătesc de două ori mai mulți bani pe asigurările de sănătate. De ce vrea FACIAS să dea în judecată Ministerul Sănătății Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale. Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari pentru contribuțiile la sanatate și firesc ar fi ca acești bani sa […] The post Romanii platesc de doua ori mai mulți bani pe asigurarile de sanatate. De ce vrea FACIAS sa dea in judecata Ministerul Sanatații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita Ministerului Sanatații sa comunice care este planul concret de acțiuni pentru a crește calitatea serviciilor medicale.Potrivit FACIAS, un astfel de plan ar trebui sa existe deoarece romanii platesc sume tot mai mari…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Ministerului Sanatații sa ii comunice planul de acțiuni pentru imbunatațirea sistemului de sanatate. Solicitarea vine ca urmare a faptului ca in ultimii 5 ani valoarea contribuțiilor platite de catre romani pentru…

- Noua Directiva privind Calitatea Aerului in UE ofera noi drepturi cetațenilor. Romania are la dispoziție doi ani ca sa implementeze aceasta directiva care prevede și faptul ca cei care au dezvoltat o boala din cauza calitații scazute a aerului ar putea sa dea in judecata statul și sa ceara despagubiri.…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) remarca un nou paradox in Romania, țara in care se platesc tot mai mulți bani pentru asigurarile de sanatate, in timp ce pacienții sunt tot mai nemulțumiți de serviciile pe care le primesc.Potrivit datelor oficiale, in ultimii…

- ”Stegarul dac”, nelipsit la toate protestele din Romania s-a urcat pe sediul Ministerului Sanatații și incearca sa ajunga, probabil in biroul lui Alexandru Rafila. Stegarul dac sare de la un balcon la altul și privește in interiorul ministerului prin ferestrele care sunt deschise. Protestatarii AUR…

- ”Stegarul dac”, nelipsit la toate protestele din Romania s-a urcat pe sediul Ministerului Sanatații și incearca sa ajunga, probabil in biroul lui Alexandru Rafila. Stegarul dac sare de la un balcon la altul și privește in interiorul ministerului prin ferestrele care sunt deschise. Protestatarii AUR…

- Doi tineri din Salaj au fost arestati preventiv, vineri, fiind acuzati ca au sustras de pe monumentul din Cimitirul Eroilor din Zalau un vultur de bronz datand din anul 1925, pe care l-au valorificat ulterior la un punct de colectare a metalelor neferoase, unde a fost gasit si recuperat de politisti.…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…