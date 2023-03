Stiri pe aceeasi tema

- Romanii urmeaza sa se bucure de o perioada mai prospera decat pana acum, deoarece vom avea parte de ieftiniri in linie, pe fondul diminuarii inflației. In cel mai recent raport pe care l-a publicat Institutul Național de Statistica (INS), inflația a inceput sa intre la apa. Daca nu ești la curent cu…

- Romanii au caștigat mai mulți bani la finalul anului trecut, dar puterea de cumparare a scazut, arata datele INS. Venitul mediu a ajuns la aproape 4.400 de lei in decembrie, dar majorarea medie de peste 6% a fost inghitita de inflatia uriasa.

- Revolut, super-aplicația financiara cu peste 25 de milioane de clienți la nivel mondial, a intrebat 6.000 de respondenți din șase piețe europene care este percepția lor despre impactul inflației și al creșterii prețurilor asupra planurilor financiare din 2023. La studiu au raspuns și 1.000 de romani.…

- Vești bune! Romanii care lucreaza in Germania vor primi un bonus de 600 de euro, pentru a putea sa faca fața cu succes inflației. Guvernul german a aprobat deja un pachet de scutiri, insa aceștia trebuie sa indeplineasca cateva condiții pentru a putea sa primeasca banii.

- Statisticile arata ca ratele inflației au continuat sa creasca in intreaga lume, in acest an. In Romania, inflația anuala a ajuns in noiembrie 2022 la 16,8%. Romanii se tem cel mai mult de creșterea prețurilor, pentru ca in acest an au avut loc schimbari mari in acest sens. In 2022 s-au inregistrat…

- USR cere Guvernului sa opreasca ”valul de scumpiri”, susținand ca inflatia este o ”consecinta a masurilor guvernamentale” si ca la finele anului trecut 12 state membre UE aveau inflatia mai mica de 10%. „Inflatia nu se naste natural, ci este si o consecinta a masurilor guvernamentale. Ca dovada ca nivelul…

- Tinand cont de cresterea inflatiei din acest an, care a dus la un boom actual al preturilor si in alte domenii, putem spune ca romanii sunt ingrijorati si cu privire la credite, tarife pentru asigurarea auto RCA, acestea fiind cheltuieli stresante pentru majoritatea familiilor. Acum pretul unei polite…

- Cheltuielile de sarbatori se mentin, in acest sezon, la nivelul de anul trecut, chiar daca 73% dintre cumparatori se asteapta la scumpiri, iar 37% au o situatie financiara precara, potrivit studiului Deloitte Holiday Retail Survey 2022. Cu toate acestea, consumatorii cu venituri mici planuiesc sa cheltuiasca,…