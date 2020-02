Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat subliniaza ca, pe parcursul ultimului deceniu, ponderea persoanelor angajate care in mod normal lucreaza de acasa in Uniunea Europeana a ramas constanta la un nivel apropiat de 5- dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani. Cu toate acestea, in aceeasi perioada, ponderea celor…

- Aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg (11%) si Austria (10%), la polul opus situandu-se…

- Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale…

- Aproape 7% dintre gospodariile din Uniunea Europeana nu au putut in 2018 sa-si plateasca la timp facturile la utilitati (caldura, electricitate, gaze naturale, apa etc.), din cauza dificultatilor financiare, iar cel mai ridicat procentaj se afla in Grecia, Bulgaria, Croatia si Romania, arata datele…

- Aproape 7% dintre locuitorii Uniunii Europene au declarat, in 2018, ca nu isi permit sa isi incalzeasca in mod suficient locuinta, o pondere in scadere constanta in ultimii ani de la un varf de 11% inregistrat in anul 2012, arata datele publicate de Eurostat.In randul statelor membre, situatia…

- Aproape 7% dintre locuitorii Uniunii Europene au declarat, in 2018, ca nu isi permit sa isi incalzeasca in mod suficient locuinta, o pondere in scadere constanta in ultimii ani de la un varf de 11% inregistrat in anul 2012, arata datele publicate luni de Eurostat. In randul statelor membre, situatia…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru „comunicatii” (servicii postale si de telefonie si fax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor, arata datele Eurostat , publicate…