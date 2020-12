Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice,…

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, arata…

- S-au implinit 10 luni de la confirmarea primului caz de coronavirus in Romania, iar in acest timp oamenii au trecut prin diferite stari: frica, nesiguranța și speranța ca la un moment dat pandemia se va sfarșit. 70 % dintre romani sunt in continuare ingrijorați, se arata intr-un studiu publicat de IRES.Peste…

- Ma uit acum, de 1 Decembrie, peste harta puterii de cumparare in Romania și vad ca unii (județele colorate cu roșu și cu galben) au mult mai mulți bani decat ceilalți (județele colorate in albastru și verde). In Moldova și in Oltenia noastra nu gasim niciun județ colorat in roșu sau in galben: Județul…

- Eurobarometrul Comisiei Europene arata ca 70% dintre romani considera drept „proasta” situatia economiei din Romania, in crestere cu sapte procente fata de toamna anului trecut. Sondajul, realizat in lunile iulie si august 2020 pe un esantion de 1.112 de respondenti, arata ca 60% dintre romani percep…

- Un numar de 6 romani din 10 s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, daca ar fi un vaccin disponibil, procentaj care plaseaza Romania printre ultimele tari cuprinse intr-un sondaj Ipsos realizat la nivel mondial, in randul a 28 de state de pe toate continentele. Media globala de acceptare a vaccinului…

- In primele noua luni, inmatricularile de autoturisme noi au scazut cu 31,8% comparativ cu primele noua luni din 2019, ceea ce plaseaza Romania pe locul 14 in Europa, cu 84.601 vehicule noi inmatriculate, anunța ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania și ACEA.In luna septembrie…

- Trei din patru romani arunca mancarea neconsumata. Romanii cheltuie intre 30% și 40% din venituri pe alimente, fața de media de 10% din Uniunea Europeana, iar intre 33% și 50% din mancarea cumparata ajunge sa fie aruncata.