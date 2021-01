Românii, pe locul șapte în topul european al celor deranjați de vecinii zgomotoși Un roman din cinci este deranjat de zgomotul facut de vecini, potrivit unei statistici realizate de Eurostat. Romanii sunt pe locul șapte in topul european, cei mai deranjați de vecini fiind maltezii, olandezii si nemtii. Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, un roman din cinci este deranjat de zgomotul facut de vecini. Romanii stau mai prost cu nervii in comparație cu ungurii si bulgarii, dar mai bine decat olandezii și germanii, potrivit mediafax.ro. Citește și: Iulian Bulai, deputat USR: 'TVR1 a avut de Revelion un program plin de bascalie la adresa a tot ce inseamna pandemie.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

