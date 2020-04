Românii, păcăliți în farmacii. O unitate sanitară din Constanța vindea soluție de curățare drept alcool sanitar Amenzipe banda rulanta pentru mai multe farmacii din Constanța. Polițiștii audescoperit la o unitate sanitara ca angajații vindeau soluții de curațare pepost de alcool sanitar. Polițiștii au anunțat ca vor continua verificarile, iarcei care incalca legea vor fi aspur sancționați.In ultimele zile polițiștii din Constanța au facut zeci de verificari la farmaciile din județ. In criza provocata de coronavirus, punctele sanitare incearca sa scoata bani și din piatra seaca. Este și cazul unei farmacii, in care angajații vindeau soluții de curațat pe post de alcool sanitar. Politia a descoperit si alte… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- O farmacie din judetul Constanta vindea, in cele sase puncte de lucru, solutie de curatare drept alcool sanitar. Pentru neregulile constatate, politistii au dat amenzi de 57.000 de lei.Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta, in zilele de 30 si 31 martie, politistii Biroului…

- "In perioada 30-31 martie a.c., polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța, cu sprijinul inspectorilor D.G.A.F.P. Constanța au efectuat verificari la 6 puncte de lucru ale unei unitați farmaceutice din județul Constanța, cu privire la…

