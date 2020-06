Românii optează pentru rezervarea unui sejur cu cel mult două săptămâni înainte de plecare (analiză) Romanii isi rezerva cazarea cu 1-2 saptamani inainte de sejur, iar pretul mediu platit pentru o camera de hotel nu a inregistrat modificari semnificative fata de anul trecut, fiind de 250 de lei/noapte, arata o analiza realizata de o platforma de rezervari online.



Conform datelor citate, turistii romani care isi doresc sa calatoreasca in Romania in perioada urmatoare vor plati, in functie de tipul de cazare ales, intre 90 lei si 350 lei pentru o noapte de cazare, pentru doua persoane, cu mic dejun inclus. Astfel, pretul mediu pentru o vacanta de cuplu ce include trei nopti de cazare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

