Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a anunta ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura va intra in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, conform Mediafax. Guvernul Boris Johnson…

- Marea Britanie a anuntat, joi dupa-amiaza, ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020. Guvernul Boris Johnson a publicat o versiune…

- Marea Britanie a anuntat, joi dupa-amiaza, ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020.Guvernul Boris Johnson a publicat o…

- Alegerile locale din acest an se desfașoara in condiții speciale. Din acest motiv, va fi posibil și votul cu buletine expirate, a anunțat Biroul Electoral Central (BEC), care a emis o hotarare in acest sens.

- Factorii de mediu, precum poluarea aerului si valurile de caldura exacerbate de schimbarile climatice, contribuie la aproximativ 13% din totalul deceselor din Europa, a anunțat marti Agentia Europeana de Mediu (AEM), anunța MEDIAFAX.Un total de 630.000 de decese in cele 27 de tari ale Uniunii…

- Boris Johnson da un ultimatum UE dupa Brexit: sa incheie un acord comercial cu Londra pana in 15 octombrie sau ”sa mearga mai departe” Marea Britanie a stabilit ca termen pentru incheierea unui acord de liber schimb cu UE pana in 15 octombrie si, daca nu se va ajunge la un acord ambele parti,…

- Romanii au fost indatorati peste masura. Asta arata cifrele statisticilor Uniunii Europene. Țara noastra are cele mai mari creșteri ale datoriei publice pe locuitor din UE, spune deputatul social-democrat de Satu Mare, Ioana Bran. „In primul trimestru din 2020, datoria guvernamentala a Romaniei a crescut…

- Studiul, intitulat "Voices of Central and Eastern Europe", prezinta perceptiile cetatenilor fata de democratie si guvernare in 10 tari ale Uniunii Europene. Unul dintre capitolele acestui studiu ofera o imagine de ansamblu asupra factorilor din spatele gandirii despre conspiratii si dezinformare, iar…