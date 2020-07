Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile cipriote au pus Romania pe lista statelor ai caror cetațeni nu pot intra in țara in scop turistic, anunța MAE intr-un comunicat. Romania se afla pe aceasta lista, a statelor din categoria C, alaturi deLuxemburg, Muntenegru, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,…

