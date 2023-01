Stiri pe aceeasi tema

- Posta Romana i-a informat pe pensionari ca, in luna ianuarie 2023, distribuirea pensiilor și a drepturilor sociale se va decala cu cateva zile, ca urmare a perioadei Sarbatorilor de iarna. Casa Naționala de Pensii Publice a anunțat ca va vira contravaloarea drepturilor de protecție sociala, in conturile…

- OMV da o lovitura dura Petromului, dupa boicotarea afacerilor austriecilor de catre romani. Potrivit unui anunț facut marți, 13 decembrie, o tranzacție accelerata va avea loc in industria de petrol și gaze. Petrom nu va fi incasa niciun ban. Rezultatele demersului urmeaza sa fie anunțate in cel mai…

- S-ar putea introduce o taxa noua pentru romani care au asigurari de sanatate? Propunerea facuta de Ministerul Sanatații ii va revolta pe oameni, in condițiile in care vizeaza o situație in care au ajuns foarte mulți dintre cei care au avut nevoie de ingrijiri medicale. O noua taxa pentru romanii care…

- Romanii isi vor lua pensiile mai devreme in luna decembrie, a anunțat ministrul Marius Budai. Reprezentantul Guvernului spune ca livrarea pensiilor nu va fi afectata de zilele libere din perioada 1 decembrie. Ministrul Muncii a cerut ca pensiile sa fie platite inainte de data de 5 decembrie, avand in…

- Dupa saptamani intregi de discutii, tensiuni si certuri, coaliția de guvernare a reusit in sfarsit, sa ajunga la un compromis: punctul de pensie va creste de anul viitor cu 12,5%. Totodata, cei cu pensii mici vor primi ajutoare suplimentare de la stat. Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat asigurari…

- Romanii au mai mare incredere in SRI decat in UE si in Regele Charles mai mult decat in Zelenski si in Macron sau Biden. Sunt doar doua dintre rezulatele ultimului barometru al securitații, realizat de Academia Romana și LARICS, in parteneriat cu Ambasada SUA in Romania. Aceeasi cercetare mai releva…

- Actorul Florin Zamfirescu, fost rector al UNATC, a comentat pe tema situației actuale din Romania. S-a oprit in mod special asupra situației pensionarilor și a celor care nu o duc deloc ușor de pe o zi pe alta. „Ma consider unul din reprezentanții poporului roman. Eu nu sunt un specialist, nu vin aici…

- 400 de familii din București vor ramane fara acoperiș deasupra capului dupa ce primaria a inceput demolarile caselor, fara sa dea insa banii expropriatilor. Oamenii spun ca nu au unde sa se duca, caci in aceleași locuințe au trait de cand s-au nascut.