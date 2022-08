Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, sambata la sediul Consiliului Județean (CJ) Vrancea, ca rectificarea bugetara va fi pusa in transparenta de catre Ministerul Finantelor „in cursul saptamanii viitoare”. El a vorbit si despre compensarea preturilor la energie si a precizat ca, pana in prezent, furnizorii…

- Armata SUA a suspendat un general in rezerva cu trei stele din rolul de consultant, dupa ce o postare pe retelele sociale care a aparut sub numele sau a luat in deradere sprijinul Primei Doamne Jill Biden pentru dreptul la avort, scrie New York Post. „De aproape 50 de ani, femeile au dreptul sa ia […]…

- Armata ucraineana a lovit, in noaptea de sambata spre duminica, o baza militara rusa din Melitopol, un oras din sudul Ucrainei controlat de fortele de la Moscova, a anuntat primarul aflat in exil, scrie AFP. Astazi, fortele militare ucrainene au distrus una dintre bazele militare rusesti” din oras,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca va fi aprobat actul normativ care vizeaza suspendarea platii ratelor bancare pentru o perioada de 9 luni, masura de care vor beneficia atat persoanele fizice, cat si firmele, care intampina greutati generate de cresterea preturilor. Va fi prelungit si programul IMM…

- Premierul Nicolae Ciuca a fost, duminica, printre primii politicieni care au transmis mesaje de Ziua Drapelului National. Prim-ministrul a facut referire la experienta sa in teatrele de operatii din afara tarii, spunand ca prezenta Tricolorului in bazele in care isi desfasura activitatea insemna legatura…

- Premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, și PSD au avut, joi dupa-amiaza, primele reacții dupa demisia ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, in cazul caruia DNA a cerut ridicarea imunitații parlamentare. „Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca a luat act de anunțul demisiei domnului Adrian…

- Premierul Nicolae Ciuca a decis ca Ministerul Apararii Naționale sa lucreze, de vineri, pentru a gasi o soluție urgenta pentru o cale de transport in zona podului prabușit din județul Neamț. ”Pentru ca atat cetatenii din zona afectata, cat si cei care tranziteaza aceasta zona sa nu fie afectati, Ministerul…

- Romanii vor sta acasa de Ziua Copilului, miercuri, pe 1 iunie, dar si de Rusalii, pe 12 si 13 iunie. Parlamentarii vor sa legifereze, dupa model occidental, compensare cu alte libere pentru sarbatorile care se suprapun cu liberele de la sfarsitul saptamanii. Motivul pentru care parlamentarii au inițiat…