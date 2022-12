Stiri pe aceeasi tema

- ”Rata inflatiei de la inceputul anului (noiembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 15,9%. Rata anuala a inflatiei in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2021 este 16,8%”, indica INS.Conform INS, preturile de consum in luna noiembrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2022 au crescut…

- Inflatia are un impact negativ asupra tuturor gospodariilor, dar acest impact difera semnificativ pentru gospodariile cu venituri mici comparativ cu gospodariile cu venituri mari. Acest impact este diferit pentru aceste doua categorii mai ales din cauza structurii cheltuielilor si a capacitatii acestora…

- Klaas Knot, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a semnalat luni ca ciclul de majorare a dobanzilor, destinat combaterii unei inflatii record, este departe de a se fi incheiat, transmite Bloomberg. Klaas Knot, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Tarilor de Jos, a subliniat…

- Inflația ar urma sa scada serios abia in septembrie 2024. Valorile prognozate ale inflatiei pentru finele anului curent si al celui viitor sunt de 16,3% si, respectiv, 11,2%, in timp ce in septembrie 2024 nivelul proiectat este de 4,2%, in conditiile unor efecte de baza importante asociate tot evolutiei…

- Valorile prognozate ale inflatiei pentru finele anului curent si al celui viitor sunt de 16,3% si, respectiv, 11,2%, in timp ce in septembrie 2024 nivelul proiectat este de 4,2%, in conditiile unor efecte de baza importante asociate tot evolutiei preturilor la energie, conform Raportului trimestrial…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 15,32% in luna octombrie a acestui an, de la 15,88% in septembrie, in conditiile in care preturile marfurilor alimentare au crescut cu 20,58%, cele ale marfurilor nealimentare au fost mai mari cu 14,37%, iar serviciile au fost mai scumpe cu 8,31%, conform datelor…

- "Nu putem sa așteptam de la pensionari sa plateasca ei prețul crizelor", a declarat joi dupa-amiaza, la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis. In opinia sa, "ar fi rezonabil" ca o creștere a pensiilor de la 1 ianuarie sa țina cont de inflația de peste 15%.

- Rata anuala a inflației a urcat in septemnrie 2022 la 15,9%, anunța INS, peste cea inregistrata in august, de 15,3%. Pe categorii de produse, marfurile alimentare s-au scumpit cel mai mult, cu 19,1% fața de septembrie 2021, in timp ce marfurile nealimentare au crescut cu 16,6%. Doar serviciile au ramas…