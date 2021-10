Românii nu sunt specializați în meseriile viitorului Analisti de date, operatori de roboți, software developers, specialisti Big Data, experti in digital transformations, profesionisti in digital sales si marketing online, inovation creators, supraveghetori de calitate. Sunt doar cateva dintre joburile din noul val tehnologic care pentru multi dintre romani reprezinta o necunoscuta. Maximum 10% din populatia activa a Romaniei este pregatita in prezent pentru meseriile viitorului, pentru economia digitala, efectul fiind acela ca multi dintre romani risca, in urmatorii ani, sa isi piarda locurile de munca, conform unei analize realizate de compania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla pe locul 5 in topul Uniunii Europene in ceea ce priveste inflatia, cu o crestere a preturilor de 5,2% in septembrie 2021 fata de septembrie 2020, pe indicele armonizat al preturilor de consum (IAPC), potrivit datelor Eurostat, biroul european de statistica, anunța Mediafax. Cele…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna septembrie pana la 3,6%, de la 3,2% in luna august, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia si Lituania (ambele cu 6,4%), Polonia (5,6%), Ungaria (5,5%) si Romania (5,2%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat.…

- Lucrarile de constructii au scazut in Uniunea Europeana in luna august, iar Romania se numara printre tarile membre cu cel mai mare declin al lucrarilor de constructii atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, arata datele publicate, marti, de Eurostat, informeaza Agerpres. Conform acestor…

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna august pana la 3,2%, de la 2,5% in luna iulie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia, Lituania si Polonia (toate cu 5%), urmate de Ungaria (4,9%), Belgia (4,7%) si Romania (4%), arata datele publicate, vineri, de Eurostat.…

- Pulsatilla patens este o planta din familia ranunculaceelor, ce se deosebeste greu prin flori de alte specii inrudite, acestea avand o culoare mov intunecat ce seamana foarte bine cu cele ale deditelului dacic Pulsatilla montana, specie comuna la noi. In schimb, frunzele sunt cu totul deosebite, avand…

- Pretul bauturilor alcoolice (bauturi spirtoase, vin si bere) in 2020 era de peste doua ori si jumatate mai mare in statul membru cu cele mai scumpe bauturi, Finlanda, decat in cel cu bauturile cele mai ieftine, Ungaria, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cand preturile…

- Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar…