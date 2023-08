Stiri pe aceeasi tema

- In Romania functioneaza cea mai mare fabrica de reciclare a PET-urilor din Europa de Est. Importa insa deseuri din plastic pentru ca in tara noastra nu se colecteaza destul: doar 1 din 10 PET-uri.

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca Romania trebuie sa adopte masuri dure pentru ca altfel riscam taierea fondurilor europene. Ciolacu a spus ca și-ar fi dorit ca o parte dintre aceste masuri sa fi fost luate in lunile ianuarie, februarie sau martie.”Este pentru prima oara cand un Guvern al Romaniei…

- Dan Nistor, jucatorul echipei U Cluj, crede ca formatia sa mai are nevoie de timp pentru a deveni o echipa mai unita si cu relatii de joc mai bune, scrie news.ro.„Scorul este mult prea mare, cred eu, dar asta este, trebuie sa fim atenti si in meciurile viitoare sa facem mai putine greseli. S-au schimbat…

- Peste 5.000 de persoane s-au inregistrat pentru a asista, sambata, la discursul pe care premierului Ungariei, Viktor Orban, il va sustine la Universitatea de Vara "Tusvanos", de la Baile Tusnad, au precizat pentru Agerpres organizatorii evenimentului.

- Cand vorbim de Grecia, cel puțin in ultima vreme, auzim de tot mai multe situații in care turiștii sunt jecmaniți de proprietarii de pensiuni sau in restaurante. Dar, ca orice astfel de situație, exista și un revers al medaliei. Așa ca, azi vorbim despre ce țepe incredibile le dau romanii proprietarilor…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, vrea sa afle de la conducerea Ministerului de Interne care sunt principalele cauze ale accidentelor din județul Suceava. Intr-o interpelare a deputatului Ioan Balan, acesta a spus ca ministrul Lucian Bode a avut mai multe intervenții legislative pozitive, prin modificarile…

- Dana Bucin, avocat specializat in imigrari in SUA si consul onorific al Romaniei in Connecticut, explica pentru cititorii „Adevarul” de ce avem o rata atat de mare de respingere a vizelor și ce ar putea face romanii pentru a urgenta schimbarea situației

- FC Argeș s-a desparțit de 3 jucatori inaintea returului barajului de menținere-promovare in Superliga, de sambata seara, contra lui Dinamo. FC Argeș - Dinamo are loc pe 3 iunie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...