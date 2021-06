Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, salariul minim pe economie este de 1.300 de lei pe luna. O suma infima, daca ne raportam la prețurile din supermarketuri sau, mai rau, la prețul chiriilor din București. Cum traiesc romanii care caștiga 1.300 de lei pe luna Cu toate acestea, exista romani care traiesc cu aceasta suma in…

- In Romania anului 2021 mai exista romani care au o pensie minima, uneori sub nivelul salariului minim pe economie. Nu mai punem la socoteala romanii de la sate care au pensii și de 500 sau 50 de lei. Planul Național de Redresare și Reziliența impune anumite schimbari la nivelul pensiilor. Printre aceste…

- Daniel Sauca Brusc, pandemia a trecut. Acum a stat. In Romania. Parca nici nu a existat. Pandemie. Epidemie. Țara toata e un mandru șantier. Romanii și-au modificat de trei ori apartamentele. Duduie picamarele și excavatoarele, basculantele cara pamantul binecuvantat al patriei. Vedem autostrazile de…

- In Romania nu exista o scadere a intentiei de vaccinare, iar datele sociologice indica o intentie de cel putin 50%, a declarat marti presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita. "Nu cred ca este o scadere a interesului…

- Prim ministrul Florin Cițu a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca romanii nu vor avea nevoie de Certficat Verde pentru a putea calatori in interiorul țarii. “Documentul nu va fi necesar pentru calatoriile interne”, a spus Cițu. ”In niciun caz! In Romania nu se va aplica certificatul verde.…