- Rezultatele alegerilor din Marea Britanie sunt "pozitive" pe termen scurt, deoarece elimina incertitudinile privind procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, a afirmat vineri Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters, preluata de Agepres.Vineri,…

- Liberal-democratii britanici (Partidul Liberal Democrat, pro-UE) si-au lansat miercuri programul in vederea alegerilor legislative de luna viitoare, in care se angajeaza sa "opreasca Brexitul" si sa aloce miliarde de lire serviciilor publice din banii generati prin ramanerea in Uniunea Europeana,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca acordul privind iesirea Regatului Unit din blocul comunitar nu schimba nimic in ceea ce ii priveste pe romanii din Marea Britanie si s-a declarat optimist ca acest acord va fi aprobat in Consiliul European. Uniunea Europeana si Guvernul Boris Johnson au ajuns…

- Marea Britanie face un compromis pentru frontiera irlandeza. Irlanda Nord ar putea respecta in continuare reglementarile UE Marea Britanie este deschisa la un anumit grad de flexibilitate in privinta mecanismului care ar permite parlamentarilor din Irlanda de Nord sa decida dupa Brexit daca provincia…

- Adina Badescu, sef birou Brexit din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a declarat vineri, la intalnirea „Impactul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana” organizata de Biroul de Legatura al Parlamentului European in Romania si Institutul European din Romania, ca aproximativ jumatate dintre…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), romanii sunt a doua cea mai numeroasa comunitate care a depus cereri pentru noul statut. "Romania acorda o atentie deosebita monitorizarii cat mai cuprinzatoare a implementarii sistemului de inregistrare pentru obtinerea noului…