Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat, joi, ca 171 de cabinete de vaccinare – care au extrem de puține doze administrate zilnic – isi vor incheia activitatea. In plus, alte centre vor fi transformate in unele de testare, iar altele vor functiona in sistem hibrid, atat pentru vaccinare, cat si pentru testare. […] The post Romanii nu se mai vaccineaza anti-COVID. 171 de centre de vaccinare se inchid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .