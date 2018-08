Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora și cei ramași in țara și-au dat intalnire vineri, in Piața Victoriei, din București, pentru a protesta fața de direcția in care PSD impinge Romania. Mitingul Diasporei, din 10 august, a fost anunțat pe rețelele de socializare in urma cu doua luni, moment din care romanii din strainatate…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța ca valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record în iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane euro, cât înregistra în luna iunie din 2017. Acest lucru reprezinta o crestere de 42 de ori fata…

- Unul dintre cele mai aglomerate drumuri nationale din Romania este drumul care face legatura intre Margina, judetul Timis si Deva, judetul Hunedoara. Aceasta este portiunea lipsa din autostrada Sibiu – Nadlac, iar pentru ca valorile de trafic sunt mari pe aceasta portiune, drumul a fost distrus, fiind…

- Analiza remitentelor banesti ale romanilor din strainatate arata ca unii au trimis bani in tara pentru a incepe activitati de afaceri, iar acesta este un lucru foarte bun, a afirmat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta "Migratia si antreprenoriatul -…

- Decizia Guvernului de a monitoriza toate tranzactiile bancare ce depasesc 2.000 de euro starneste scandal. Opozitia a luat foc si sustine ca masura i-ar putea afecta pe romanii din strainatate care muncesc la negru si trimit bani acasa. In replica, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, acuza PNL…

- Romania pierde in fiecare an 140.000 de locuitori. Jumatate din aceasta pierdere provine din numarul nasterilor, cu 70.000 mai mic decat cel al deceselor. Iar 70.000 sunt emigrantii, mai bine spus diferenta dintre cei care pleaca anual in strainatate si cei, mult mai putini, care se intorc acasa. Ca…