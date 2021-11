Stiri pe aceeasi tema

- Cseke Attila a vorbit marți seara, la Digi24, despre scaderea din ultimele zile a numarului de persoane care se vaccineaza. Ministrul Sanatații spune ca este o legatura intre descreșterea ratei de vaccinare și faptul ca legea certificatului a fost respinsa in Parlament.

- Florin Cițu s-a enervat ca Certificatul verde a picat la votul din Senat și a promis ca va analiza cum a decurs procedura, pentru ca ulterior, in Camera Deputaților, proiectul de lege sa fie adoptat din partea PNL. “Am aflat ca desi am votat pentru introducerea certificatului verde in forma in care…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, susține vaccinarea obligatorie a medicilor. El a anunțat, marti, ca mai multi parlamentari vor depune o initiativa legislativa, care are la baza proiectul Ministrului Sanatatii, referitor la vaccinarea sau testarea periodica a personalului medical. ”Avand…

- Delegația PNL care a participat la consultarile de la Cotroceni, a fost huiduita, luni, de protestatari nemulțumiți de introducerea certificatului verde. De altfel, cei care protesteaza fața de masura adoptarii de catre Romania a certificatului verde european și-au propus sa intampine cu huiduieli…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise in localitațile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat, miercuri, un document pentru completarea…

- Florin Cițu i-a jignit pe romanii care nu vor sa se vaccineze și spune ca rata scazuta de vaccinare “are legatura cu scorul la testele PISA”, conform unei analize pe care a vazut-o. “Am vazut o analiza de legatura intre scorul de la testele PISA și rata scazuta de vaccinare” a declarat Florin Cițu,…

- Comisia de Organizare a Congresului Național Liberal a decis ca accesul in sala, la Romexpo, unde se va ține Congresul PNL sa se faca doar in baza certificatului Covid-19. Decizia se aplica numai in cazul in care Capitala depașeșete incidența de 3 la mia de locuitori. Luni, in București, incidența raportata…

- Este oficial. Certificatul verde va fi obligatoriu in Romania. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi o hotarare care impune obligativitatea prezentarii Certificatului verde care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala, potrivit unui comunicat oficial. Certificatul…