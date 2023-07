Stiri pe aceeasi tema

- Piața berii din Romania raporteaza o scadere de 9% in primele cinci luni din 2023 fața de aceeași perioada a anului anterior. Rezultatele se inscriu in trendul descendent manifestat inca de anul trecut, tendința continuand accelerat și in acest an, noteaza Mediafax.Scaderea pieței este pusa pe seama…

- Romanii sufera de ani de zile din cauza lipsei infrastructurii, deși se fac investitii si problema banilor care vin de la Uniunea Europeana pentru acest domeniu este de foarte mult timp rezolvata. Razboiul rusilor din Ucraina a readus in discutie importanta coridoarelor de transport care trec prin Romania.…

- Statutul de proprietar de locuinta, eventual la varste cat mai mici, nu mai este atat de ravnit de tinerii Generatiei Z, cei nascuti dupa 1997, cel putin in randul celor cu studii superioare, scrie Ziarul Financiar.Peste 95% dintre romani au propria locuinta, arata datele Eurostat, Romania adjudecandu-si…

- Pe rețelele de socializare, Dan Negru a transmis un nou mesaj cu subințeles dupa ce Rareș Prisacariu a caștigat „Romanii au talent” 2023 și Theodor Andrei a ratat calificarea la Eurovision 2023, in prima semifinala obținand zero puncte. Prezentatorul a scris pe Facebook, unde are sute de fanii, ca nu…

- In 10 mai 2023, la Sibiu, am continuat seria activitatilor dedicate Zilei Europei, printr-un eveniment international la care au participat reprezentati din 8 state membre ale Uniunii Europene, alaturi de tinerii bucatari ai Colegiului Economic din Sibiu si reprezentantii Primariei municipiului. In…

- Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, ne propune ca, in aceasta zi a muncii, sa recunoaștem ca datoram respect și recunoștința barbaților și femeilor care muncesc in fabrici, pe șantiere și in agricultura. Ca ei sunt cei care au cladit Romania și au pus umarul ”la ce este Uniunea Europeana astazi”. ”De 1…

- 466 de parlamentari duc viața de lux, intr-o țara unde omul simplu incearca sa traiasca de la o luna la alta. De curand, aleșii poporului s-au gandit, in timp de criza și scumpiri, sa-și mai puna in traista inca 7.500 de lei ca de ce nu, pana la urma munca la stat implica multe riscuri. Trebuie sa menționam…

- Fabrica de vagoane din Caracal reprezinta un model de succes pentru investițiile cu capital extern in economia romaneasca! In urma cu 6 ani, fabrica a fost cumparata integral de o corporație americana, unul dintre cei mai importanți producatori internaționali de vagoane și boghiuri de marfa. Prezent…