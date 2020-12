Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile parlamentare 2020 și-au exprimat votul, in primele șase ore dupa deschiderea secțiilor, 2.519.896 de alegatori, adica o prezența de 13,85% potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central, conform HotNews. Dintre aceștia, 1.421.824 au fost in mediul urban, iar 1.098.072 in mediul…

- Prezenta la vot pe tara la alegerile parlamentare a fost, duminica, pana la ora 12.00 de 10,69% respectiv de 1.945.354 de alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). Este o prezența mai mica decat la alegerile parlamentare din 2016, cand prezența la urne la ora 12.00 a…

- Duminica, pâna la ora 11.00, la alegerile parlamentare 2020 și-au exprimat votul 1.398.562 de alegatori, adica o prezența de 7,68 % potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central.Dintre aceștia, 792.862 au fost în mediul urban, iar 605.700 în mediul rural.În…

- În primele trei ore dupa deschiderea secțiilor de la alegerile parlamentare 2020 și-au exprimat votul 904.647 de alegatori, adica o prezența de 4,97% potrivit informațiilor furnizate de Biroul Electoral Central. Dintre aceștia, 513.063 au fost în mediul urban, iar 391.584 în…

- Pâna la ora 19.00, la alegerile locale 2020 s-au prezentat 7.589.587 de alegatori, o prezența de 41,48%, potrivit centralizarii Biroului Electoral Central. La localele din 2016, la aceeași ora era o prezența de 42,93% (7.866.567 de alegatori). În București, prezența la vot era, la ora 19.00,…

- Pana la ora 19.00 au votat la alegerile locale, duminica, la nivel național, un numar total de 7.589.587 de alegatori, prezența la urne fiind de 41,48%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016, pana la ora 19.00 votasera mai…

- Pana la ora 11.00 au votat la alegerile locale din septembrie 2020, la nivel național, un numar total de 2.110.334 de alegatori, prezența la urne fiind de 11,53%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016, pana la ora 11.00 votasera…

- Pana la ora 10.00 au votat la alegerile locale din 2020, la nivel național, un numar de alegatori, prezența la urne fiind de 7,64%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. La precedentele alegeri locale, din 2016, pana la ora 10.00 votasera 7,93% dintre alegatori. Cele mai…