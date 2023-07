Românii nu scapă de mentalitatea reducerilor Zeci de oameni din Cluj s-au ingramadit la un depozit de mobila care anunțase reduceri foarte mari. Oamenii au fugit, la propriu, sa achiziționeze cat mai repede piesele, unele canapele avand prețul chiar și de 50 de lei. Coada imensa de afara s-a revarsat in depozitul de mobila imediat ce s-a deschis magazinul. Unele piese […] The post Romanii nu scapa de mentalitatea reducerilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii beneficiaza de analize gratuite pentru diagnosticarea unei boli extrem de raspandite, incepand cu 1 iulie. Incepand cu 1 iulie 2023, populația adulta din Romania beneficiaza gratuit de cele doua teste de laborator necesare pentru diagnosticarea corecta a Bolii Cronice de Rinichi – rata de filtrare…

- Locuitorii din Constanța au fost șocați și au sunat la 112 cand au vazut o tanara care mergea fara direcție pe o strada din municipiu, legata cu lanțuri. Oamenii legii au aflat ca fata, care are in jur de 18 ani, sufera de afecțiuni psihice. Audierea a fost dificila deoarece fata are și un defect […]…

- Peste 20.000 de persoane au fost evacuate in urma eruptiei celui mai activ vulcan din Filipine. Oamenii au fost gazduiți in 27 de centre de evacuare. Vulcanului Mayon, situat in provincia estica Albay, a erupt din nou pe data de 8 iunie, iar fluxul incandescent a ajuns la aproximativ un kilometru de…

- Comisia Europeana a transmis, luni, ca a decis sa nu prelungeasca masurile de urgenta introduse anul trecut pentru a proteja consumatorii de cresterea preturilor energiei, adaugand ca aceste masuri au contribuit la calmarea pietelor europene de energie electrica. La sfarsitul anului 2022, Uniunea Europeana,…

- O familie din Tulcea a gasit un șarpe in canapeaua aflata pe o terasa. Oamenii au sunat panicați la 112. In ajutorul lor au sosit jandarmii, care au reușit intr-un timp scurt sa scoata reptila de acolo. „Un apel la 112 a direcționat colegii in comuna Vacareni, unde s-a semnalat prezența unui șarpe…

- O profesoara dintr-o localitate din Cluj, Mihaela Ciupei, a publicat, revoltata, mai multe fotografii care arata condițiile deplorabile in care se afla școala sa, adresandu-i reproșuri premierului Nicolae Ciuca. Cadrul didactic a publicat și fotografii in care copiii dau singuri cu var ca sa renoveze…

- Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de vineri, ora 10:00, in noua sesiune a Programului Casa Verde Fotovoltaice, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate. Romanii interesați sa isi monteze panouri fotovoltaice se pot inscrie pentru a primi o subventie de 20.000 de lei de la stat. Cei…

- Romanii care au gazduit refugiați ucraineni, prin programul „50/20”, iși primesc banii pe primele trei luni din an. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța, vineri, ca incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați…