Românii nu mai vor să muncească. Peste 130.000 de locuri de muncă disponibile Vara aceasta a doborat toate recordurile din ultimii trei ani in ceea ce priveste numarul de joburi disponibile pe piata muncii. Angajatorii au scos la bataie cu 16% mai multe locuri de munca fata de vara lui 2019 si cu 38% mai multe fata de perioada similara a anului trecut. Desi a fost o a doua vara atipica in conditiile pandemiei, acest sezon a fost mai activ chiar si decat sezonul estival din 2019. In continuare Bucurestiul se mentine in topul oraselor cu cele mai multe locuri de munca: circa 42.600 de joburi au fost disponibile doar in Capitala, arata datele eJobs Romania, cea mai mare platforma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 103.000 de joburi au fost scoase la bataie in perioada iunie-august 2021. Vara aceasta a doborat toate recordurile din ultimii trei ani in ceea ce privește numarul de joburi disponibile pe piața muncii. Angajatorii au scos la bataie cu 16% mai multe locuri de munca fața de vara lui 2019 și cu…

- Bosch deschide oficial a treia hala de producție la Cluj, la fabrica unde sunt produse unitați electronice de control pentru vehicule electrice. Investiția pentru hala de 34.500 mp a fost de 55 milioane euro, spune compania germana. Fabrica a fost deschisa acum opt ani și investițiile totale au fost…

- Temperaturi de 50-55 de grade la nivelul șinei de cale ferata sunt inregistrate luni pe anumite secții secundare de pe raza regionalelor București, Craiova, Brașov, Timișoara, Galați și Constanța, conform CFR SA. Compania a anunțat mai multe masuri, in contextul caniculei, intre care reducerea vitezei…

- Conform unor studii realizate recent in Statele Unite ale Americii, aproximativ 40% dintre cuplurile necasatorite și 25% dintre cuplurile casatorite s-au confruntat cu cel puțin un episod de infidelitate. Acelasi studiu spune ca 20% dintre barbați cauta o relație extraconjugala, in timp ce procentul…

- In luna iunie, platforma eJobs a inregistrat 36.000 de posturi noi, iar candidatii din Cluj-Napoca, Timisoara si Brasov au fost cei mai activi in cautarea unui loc de munca. ”Piața muncii și-a revenit rapid la ritmul angajarilor de dinainte de pandemie. Companiile reconfirma semnalele pozitive din economie…

- Cu 36.000 de joburi noi, iunie devine cea mai buna luna din acest an. Mai mult de jumatate dintre pozițiile noi au fost scoase de angajatorii din Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov. Cu aproape 36.000 de joburi noi, in creștere cu peste 10% fața de luna mai, iunie devine cea mai buna luna din acest an,…

- Cu aproape 36.000 de joburi noi, in creștere cu peste 10% fața de luna mai, iunie devine cea mai buna luna din acest an, și a doua din istoria eJobs, liderul pieței de recrutare online din Romania. Totodata, daca pana acum cele mai multe joburi aparțineau angajatorilor din Capitala, in luna iunie, peste…

- Ofertele din strainatate, dar și trecerea pe care mulți au facut-o in ultimul an spre alte domenii sunt principalele obstacole cu care se confrunta recrutorii. Dupa mai bine de un an in care fie au stopat angajarile, fie au fost nevoiți chiar sa apeleze la restructurari, angajatorii din HoReCa au reluat…