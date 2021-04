Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 57.000 de persoane, fiind inregistrate 185 de reactii adverse, cele mai multe la serul AstraZeneca. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 56.823 de persoane. Dintre acestea, 49.091 au […] The post Romanii nu mai vor AstraZeneca. Doar 4% din persoanele vaccinate in ultimele 24 de ore au ales serul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .