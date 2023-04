Românii nu mai investesc în domeniul imobiliar: Au scăzut vânzările de locuințe cu 23% Romanii nu mai investesc in domeniul imobiliar: Au scazut vanzarile de locuințe cu 23% Romanii nu mai investesc in domeniul imobiliar: Au scazut vanzarile de locuințe cu 23% In primele trei luni ale anului 2023, vanzarile de case și apartamente au scazut in toata țara cu peste 23%. Inflația, dobanzile ridicate și prețurile mari ale locuințelor sunt printre principalele motive pentru care oamenii amana achiziția unei locuințe. Volumul vanzarilor […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Dobanzile ridicate, inflația și prețurile mari la locuințe sunt printre motivele principale pentru care romanii amana achiziția unei locuințe. Vanzarile de case și apartamente au scazut in toata țara cu peste 23% in primele trei luni ale anului.

- Vanzarile de case și apartamente au scazut in toata țara cu peste 23% in primele trei luni ale anului. Dobanzile ridicate, inflația și prețurile mari la locuințe sunt printre motivele principale pentru care oamenii amana achiziția unei locuințe.

