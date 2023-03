Sunt mai multe categorii profesionale care amenința ca urmeaza sa iasa in strada și sa protesteze, și asta pentru ca cer salarii mai mari. Printre aceste categorii se numara profesorii, polițiștii, militarii in rezerva, dar și angajații de la Apele Romane. Aceștia spun nu doar ca nu le sunt respectate drepturile salariale, ba chiar ca nu primesc anumite sporuri care li se cuvin. Oamenii cer sa se remedieze inclusiv acest lucru.Se pregatesc, astfel, proteste in contextul in care am vazut și prețuri din ce in ce mai mari atay la servicii, cat și la produse. Ei spun ca nu se mai descurca și fac comparații…